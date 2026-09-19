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Регион
Опубликовано 19 сентября, 11:04

Ловушка для президента: Конгресс хочет убрать Трампа «с доски» через «адские санкции»

Экономист Корнеев: Трамп может получить импичмент из-за новых санкций США

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / noamgalai

Одобренные Конгрессом США санкции против России дают Дональду Трампу легальную возможность вводить пошлины до 100% против покупателей российских энергоресурсов, однако, по мнению экономиста и политического аналитика Валерия Корнеева, это лишь ловушка, призванная в итоге «добить» президента США и убрать его с поста. Об этом он рассказал 360.ru.

Как отмечает эксперт, Сенат и Конгресс рассчитывают, что, получив столь широкие полномочия, Трамп оступится и сам выроет себе яму. Сначала он начнёт вводить дополнительные пошлины, а затем — тайно делать исключения для отдельных компаний или стран, которые попросят его об этом за солидную плату.

«Они надеются на то, что Трамп начнёт, с одной стороны, вводить дополнительные пошлины, а с другой — непублично делать исключения для тех или иных компаний или стран, которые попросят его, — может, и не бесплатно», — пояснил политолог.

Именно такие действия, по мнению Корнеева, способны запустить расследования, которые в итоге приведут к импичменту.

США ищут лазейки в собственных запретах, чтобы сдвинуть переговоры с Россией с мёртвой точки
США ищут лазейки в собственных запретах, чтобы сдвинуть переговоры с Россией с мёртвой точки

Напомним, что Конгресс США одобрил законопроект, дающий Вашингтону право вводить 100-процентные пошлины против стран, являющихся основными покупателями российской нефти и газа. Недавно этот указ подписал и президент страны Дональд Трамп.

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Владимир Озеров
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