Для заключения новых договорённостей с Россией Вашингтону необходимо снять или приостановить санкции. Пока США лишь изучают такую возможность, конкретных решений нет. Об этом NEWS.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

По словам эксперта, американская исполнительная власть сейчас рассматривает любые попытки перезапустить переговорный процесс с Москвой. Там действительно надеются и изучают возможность пойти на серьёзные уступки, чтобы продемонстрировать жест доброй воли и стремление развиваться в этом направлении.

«Честно говоря, пока сложно говорить о какой бы то ни было конкретике, пока мы не увидели реальных действий», — отметил Дудаков.

Для запуска бизнес-проектов нужна либо полная отмена ограничений, либо, что более вероятно, их приостановка через специальный механизм — waiver.

Воспользоваться этим инструментом президент США Дональд Трамп может без одобрения конгресса. К примеру, в нефтяной или финансовой сферах. Однако пока это лишь разговоры, поскольку на практике ничего такого не происходит.

Тем не менее такая ситуация, считает эксперт, отражает ту спешку, которую проявляет американская администрация. Для Москвы приоритетом остается всё, что касается специальной военной операции. Но если со стороны США появятся подвижки в санкционной повестке, это очевидно ускорит переговорный процесс.

На практике происходит ровно противоположное. Совсем недавно американский лидер Дональд Трамп подписал укал о введении «адских санкций» против России и Ирана. Он затрагивает в том числе торговых партнёров РФ, облагая их огромными пошлинами при экспорте в Штаты.