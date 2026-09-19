«Не закончится после СВО»: Какие страны СНГ наживаются на санкциях против РФ

От санкций против России выигрывают отдельные государства СНГ — прежде всего Киргизия, Грузия и отчасти Казахстан. Об этом RTVI заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев, отметив, что даже завершение СВО не отменит потребность в параллельном импорте.

Потребность в обходных поставках сохранится, поскольку противостояние Москвы и Брюсселя, вероятно, останется крайне напряжённым.

«Специальная военная операция кардинально ситуацию не меняет. Потому что и после прекращения СВО сохранятся крайне сложные, может быть даже на грани вооружённой конфронтации отношения России и европейских государств», — пояснил эксперт.

Быстрой отмены ограничений ждать не стоит, ведь Европа говорит о возможной войне к 2030 году и активно милитаризуется. Следовательно, спрос на европейские товары через посредников никуда не денется.

Основной канал — Киргизия, где реэкспорт уже привёл к санкциям ЕС. Республика входит в топ-5 импортёров корейских автомобилей. На Кавказе главный бенефициар — Грузия: через неё идёт масштабный реэкспорт машин, хотя собственного автопроизводства там нет. Именно поэтому Тбилиси старается не обострять отношения с Москвой.

В Центральной Азии выгоду извлекают почти все, но для логистики удобнее Казахстан и Киргизия. Таджикистан и Туркменистан вовлечены слабо, Узбекистан — скорее транзитное звено. В Казахстане картина сложнее: страна несёт потери из-за сокращения прокачки нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму после ударов по Новороссийску и танкерам КТК.

Евсеев также допустил, что отношения с Японией и Южной Кореей могут смягчиться раньше, чем с Европой, но импорт из ЕС останется востребованным и после СВО.

Ранее Китай осудил принятый Конгрессом США законопроект о новых санкциях против России, допускающий пошлины в том числе против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Пекин всегда ведёт торговлю с другими странами на основе равенства и взаимной выгоды, и она не направлена против третьих сторон и не должна подвергаться их вмешательству или принуждению.