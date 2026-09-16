«Мы на вершине горы»: Санкции подарили экономический бум союзнику России

Экономика Киргизии по итогам 2025 года прибавила 11%, а одним из заметных факторов подъёма стал реэкспорт товаров в Россию на фоне западных санкций. О выгоде от рестрикций для союзника Москвы пишет The New York Times.

По оценке Азиатского банка развития, которую приводит газета, с реэкспортной деятельностью связано 30–40% экономического роста республики за последние четыре года. Через Киргизию на российский рынок поступали в том числе автомобили, электроника и оборудование.

Одновременно резко увеличились поставки из Евросоюза в саму республику. В 2025 году их объём достиг примерно 2,5 млрд долларов — это в восемь раз больше, чем в 2021-м.

На фоне быстрого подъёма бизнеса в стране появились и опасения, что нынешние темпы не сохранятся надолго.

«Это не будет продолжаться вечно. Сейчас мы как на вершине горы», — заявил глава застройщика Royal Tower Мирлан Акжигитов.

Ранее Life.ru рассказывал, что Евросоюз впервые ввёл санкции против Киргизии из-за подозрений в реэкспорте товаров в Россию. Ограничения затронули поставки в республику отдельных видов оборудования.