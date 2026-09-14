Россия нарастила поставки кофе в Киргизию более чем в два раза

Поставки кофе из России в Киргизию за первое полугодие выросли более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные киргизской статслужбы.

С января по июнь республика закупила российский кофе на 3,4 миллиона долларов. Год к году показатель увеличился в 2,2 раза. На Россию пришлось 52% всего кофейного импорта Киргизии. Второе место среди поставщиков занял Казахстан с результатом 1,9 миллиона долларов.

Также бодрящий напиток в республику ввозили из Бразилии и Колумбии. Стоимость поставок составила 575 тысяч и 398 тысяч долларов соответственно. Одновременно Киргизия стала заметно меньше закупать российский чай. Его импорт сократился в 2,7 раза — с 2,6 миллиона до 945 тысяч долларов.

Крупнейшим поставщиком чая остался Казахстан. Однако объём закупок у соседней страны также снизился в 1,6 раза, до 1,8 миллиона долларов.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия увеличила выручку от экспорта растворимого кофе на 24%. За январь — апрель зарубежные поставки приблизились к 100 миллионам долларов.