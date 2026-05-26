Казахстан, Белоруссия и Узбекистан стали крупнейшими импортёрами растворимого кофе из РФ

Россия поставила за рубеж растворимого кофе почти на сто миллионов долларов за период с января по апрель этого года, что на 24% больше прошлогодних показателей за аналогичный период. Такие данные привели в федеральном центре «Агроэкспорт».

«В последние годы Россия стабильно наращивает экспорт экстрактов, эссенций и концентратов кофе, а также готовых продуктов на их основе. По итогам 2025 года объём поставок этой продукции составил 51 тысячу тонн на $366 млн», — рассказали там «Интерфаксу».

Чаще всего российский кофе покупают Казахстан, Белоруссия и Узбекистан. Далее идут такие страны, как Туркмения, Грузия, Израиль, Турция. При этом напиток из РФ опережает по цене других производителей, но его ценят за границей за вкус и качество.

Ранее сообщалось, что к середине мая 2026 года поставки российской пшеницы и зерновых на Ближний Восток достигли исторического максимума. Наибольший рост закупок показали Турция, Израиль и Ирак. Турция увеличила импорт на 3,9 млн тонн, Израиль — на 0,5 млн тонн, Ирак — на 0,4 млн тонн. Эксперты связывают такую динамику с сокращением собственного урожая в регионе, что усилило зависимость от внешних поставок.