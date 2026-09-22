«Хромая утка»: Трамп рискует лишиться обеих палат Конгресса из-за краха рейтинга

Конфликт Дональда Трампа с американскими СМИ может ускорить падение его рейтинга и ослабить позиции республиканцев на выборах в Конгресс, спрогнозировал экс-директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

По его оценке, скандал вокруг доступа журналистов в Белый дом уже ударил по имиджу президента. Усиление критики в прессе способно ухудшить отношение избирателей не только к самому главе государства, но и к его партии.

«Трамп рискует превратиться в хромую утку. Американский лидер теряет электорат. На промежуточных выборах это может привести к потере республиканцами обеих палат конгресса, хотя это не гарантированно», — заявил политолог в беседе с «Ридусом».

Возможностей быстро исправить положение у Трампа немного. Накопленные ошибки ограничивают пространство для манёвра, а последствия противостояния с журналистами могут сказываться вплоть до президентских выборов 2028 года, заключил американист.

Ранее опрос в США показал, что поддержка Трампа опустилась до 32%. Среди республиканцев показатель за неделю снизился с 82 до 73%. Недовольство участников прежде всего было связано с ростом стоимости жизни и войной против Ирана.