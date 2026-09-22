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Регион
Опубликовано 22 сентября, 00:43

Белый дом запускает «Трамп ТВ» после бойкота американских СМИ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Robert V Schwemmer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Robert V Schwemmer

Администрация Дональда Трампа готовится запустить собственный круглосуточный канал «Трамп ТВ» на YouTube. Решение принято после того, как ряд ведущих американских СМИ объявили бойкот Белому дому.

На официальном YouTube-канале Белого дома появилась запланированная трансляция под названием «TRUMP TV: The Essentials Station» («Трамп ТВ: Самое важное»). Время начала прямого эфира — 19:00 понедельника по местному времени, что соответствует 02:00 вторника по Москве.

«Смотрите главные события администрации Трампа в одном месте. Лучшие видео, важнейшие выступления и ключевые моменты доступны в круглосуточном эфире 24/7 и обновляются в режиме реального времени. Будьте в курсе и оставайтесь на связи!» — говорится в описании к трансляции.

Незадолго до запуска в официальном аккаунте Белого дома в соцсети X был опубликован сгенерированный ИИ видеоролик, на котором белый фургон телевизионного вещания с логотипом спутниковой тарелки заезжает на территорию Белого дома.

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Ранее американский лидер Дональд Трамп перерезал ленту у новой вертолётной площадки на Южной лужайке Белого дома, но его короткое выступление оказалось практически потеряно для телезрителей. Президент говорил со строителями на фоне работающего VH-92A Patriot, а привычного телевизионного пула на церемонии не было. Шум двигателей заглушил речь настолько, что разобрать её в прямом эфире не получилось.

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Юния Ларсон
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