Белый дом запускает «Трамп ТВ» после бойкота американских СМИ

Администрация Дональда Трампа готовится запустить собственный круглосуточный канал «Трамп ТВ» на YouTube. Решение принято после того, как ряд ведущих американских СМИ объявили бойкот Белому дому.

На официальном YouTube-канале Белого дома появилась запланированная трансляция под названием «TRUMP TV: The Essentials Station» («Трамп ТВ: Самое важное»). Время начала прямого эфира — 19:00 понедельника по местному времени, что соответствует 02:00 вторника по Москве.

«Смотрите главные события администрации Трампа в одном месте. Лучшие видео, важнейшие выступления и ключевые моменты доступны в круглосуточном эфире 24/7 и обновляются в режиме реального времени. Будьте в курсе и оставайтесь на связи!» — говорится в описании к трансляции.

Незадолго до запуска в официальном аккаунте Белого дома в соцсети X был опубликован сгенерированный ИИ видеоролик, на котором белый фургон телевизионного вещания с логотипом спутниковой тарелки заезжает на территорию Белого дома.

Ранее американский лидер Дональд Трамп перерезал ленту у новой вертолётной площадки на Южной лужайке Белого дома, но его короткое выступление оказалось практически потеряно для телезрителей. Президент говорил со строителями на фоне работающего VH-92A Patriot, а привычного телевизионного пула на церемонии не было. Шум двигателей заглушил речь настолько, что разобрать её в прямом эфире не получилось.