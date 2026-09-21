Крупнейшие телеканалы США отказались от пуловой видеосъёмки Трампа

Пять крупнейших американских телесетей — ABC, CBS, CNN, NBC и Fox — прекратили предоставлять пуловую видеосъёмку мероприятий президента США Дональда Трампа. Решение стало ответом на запрет Белого дома допустить CNN к запланированному дежурству в президентском пресс-пуле.

CNN должна была отвечать за телевизионный пул 21 сентября, когда Трамп отправился в Нью-Йорк на мероприятия Генеральной Ассамблеи ООН. Однако в расписании Белого дома телеканал в качестве основного телевизионного представителя уже не значился.

Остальные участники пула решили не направлять вместо CNN другую съёмочную группу. В совместном заявлении телесети подчеркнули важность независимого доступа журналистов к информации о деятельности правительства. При этом решение касается президентских мероприятий, а не всей новостной работы телеканалов.

Конфликт начался после того, как Трамп объявил о запрете доступа в Белый дом для CNN, MS NOW и Politico, обвинив их в распространении «фейковых новостей». 19 сентября журналистов трёх редакций действительно не пустили на территорию комплекса, а их пропуска были деактивированы.

CNN, MS NOW и Politico после этого обратились в суд, заявив, что выборочное ограничение доступа из-за содержания публикаций нарушает Первую поправку к Конституции США. Белый дом, в свою очередь, связывает своё решение с претензиями к работе этих СМИ.

Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп опубликовал изображение Белого дома с мусорными мешками, на которых были логотипы CNN, Politico и MSNBC. Пост появился уже после ограничения доступа журналистов этих редакций в президентскую резиденцию.