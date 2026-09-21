«У нас так не принято»: Песков ответил на запрет CNN и Politico в Белом доме
Песков: В России не принято ограничивать доступ журналистам, в отличие от США
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Кремль не применяет к журналистам практику ограничений по принципу принадлежности к конкретному СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг допуска репортёров в Белый дом.
Поводом стал запрет администрации США для журналистов CNN, Politico и MS NOW посещать Белый дом.
«Мы работаем со всеми журналистами, у нас так не принято», — сказал Песков.
Решение ограничить доступ представителей трёх редакций ранее объявил президент США Дональд Трамп. Он объяснил этот шаг претензиями к их публикациям.
На следующий день журналистов этих СМИ уже не допустили внутрь комплекса, а у части сотрудников перестали работать пропуска. Трамп после этого опубликовал сгенерированное изображение Белого дома с мусорными мешками, на которых были логотипы CNN, Politico и MSNBC.
Ранее Life.ru писал о решении Трампа закрыть доступ в Белый дом для CNN, Politico и MS NOW. На следующий день стало известно, что журналистов этих редакций действительно перестали пропускать внутрь.
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