Трамп запретил CNN и Politico доступ в Белый дом
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Президент США Дональд Трамп объявил о запрете доступа в Белый дом для телеканала CNN, газеты Politico и MSNOW. Причиной он назвал «постоянные фейковые новости» и предупредил, что другие медиа последуют за ними.
Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.
«С гордостью сообщаю, что запрещаю лживые CNN и MSNOW, а также Politico доступ в Белый дом из-за их постоянных фейковых новостей», — заявил Трамп.
Он также предупредил, что другие «фейк-ньюс» медиаорганизации последуют за ними.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп назвал свою власть «сумасшедшей» и пошутил о запрете рыбалки в США. На ужине в Розовом саду Белого дома, куда пригласили более 100 охотников и рыболовов, президент заявил, что может на день-два запретить рыбалку в стране. Незадолго до мероприятия он подписал два указа о расширении доступа к охоте и рыбалке, включая пересмотр ограничений на федеральных землях и упрощение регулирования морской любительской рыбалки.
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