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Опубликовано 18 сентября, 20:17

Трамп запретил CNN и Politico доступ в Белый дом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп объявил о запрете доступа в Белый дом для телеканала CNN, газеты Politico и MSNOW. Причиной он назвал «постоянные фейковые новости» и предупредил, что другие медиа последуют за ними.

Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

«С гордостью сообщаю, что запрещаю лживые CNN и MSNOW, а также Politico доступ в Белый дом из-за их постоянных фейковых новостей», — заявил Трамп.

Он также предупредил, что другие «фейк-ньюс» медиаорганизации последуют за ними.

The Hill: Трамп может в пятницу подписать закон об «адских санкциях» против РФ
The Hill: Трамп может в пятницу подписать закон об «адских санкциях» против РФ

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп назвал свою власть «сумасшедшей» и пошутил о запрете рыбалки в США. На ужине в Розовом саду Белого дома, куда пригласили более 100 охотников и рыболовов, президент заявил, что может на день-два запретить рыбалку в стране. Незадолго до мероприятия он подписал два указа о расширении доступа к охоте и рыбалке, включая пересмотр ограничений на федеральных землях и упрощение регулирования морской любительской рыбалки.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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