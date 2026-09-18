Трамп назвал свою власть «сумасшедшей» и пошутил о запрете рыбалки в США

Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге, что может на один-два дня запретить рыбалку в стране. Фраза прозвучала на ужине в Розовом саду Белого дома, куда пригласили более 100 охотников, рыболовов и представителей профильного бизнеса. Незадолго до мероприятия Трамп подписал два указа о расширении доступа к охоте и рыбалке.

Один документ предполагает пересмотр ограничений на федеральных землях, развитие инфраструктуры и допуск традиционных свинцовых боеприпасов и снастей. Второй касается морской любительской рыбалки: власти намерены упростить регулирование отрасли и модернизировать систему учёта улова, следует из материалов Белого дома.

Обращаясь к владельцу сети Bass Pro Shops Джонни Моррису, Трамп предположил, что послабления помогут бизнесмену продать больше удочек. Затем президент пошутил, что мог бы, напротив, оставить его без покупателей. Власть президента он назвал «просто сумасшедшей»

«Я мог бы запретить рыбалку. Скажу вам вот что: власть этого кабинета — просто сумасшедшая. Я мог бы запретить рыбалку и отправить Джонни прямиком к чёрту из бизнеса. Ладно, думаю, я так и сделаю, всего на день-два», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен подписать принятый Конгрессом законопроект об ужесточении санкций против России. Сторонники инициативы добивались её принятия до наступления зимы. По данным американских СМИ, они рассчитывают, что дополнительное экономическое давление заставит Москву отказаться от ударов по украинской энергетической инфраструктуре в холодное время года.