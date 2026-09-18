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Регион
Опубликовано 18 сентября, 08:19

«На руку противникам»: Трампа обвинили в стремлении расчленить Великобританию

Генерал Михайлов: Трамп заинтересован в расколе Великобритании

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Поддержка объединения Ирландии со стороны президента США Дональда Трампа может объясняться заинтересованностью в ослаблении Великобритании, полагает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его мнению, разделение королевства выгодно не только его противникам, но и конкурентам.

Британию собеседник «Царьграда» считает сильной страной, с которой США вынуждены считаться. Однако он не ожидает, что нынешние инициативы приведут к выходу Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии из Соединённого Королевства.

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«Трамп прекрасно понимает, что сильное государство может быть тогда, когда оно едино. Когда возникают какие-то процессы, связанные с расчленением этой страны, это уже работает на руку противникам этой страны», — заявил эксперт.

Он напомнил о многолетнем противостоянии в Северной Ирландии, сопровождавшемся многочисленными жертвами и тюремными заключениями участников. Споры о разделении Британии продолжатся, а похожие попытки могут возникать и в других частях света, полагает специалист.

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Напомним, ранее руководители Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали меморандум о самоопределении. Они призвали Лондон подготовиться к возможным референдумам и заявили о европейском будущем своих территорий. Однако британское правительство отвергло новые голосования о независимости. В канцелярии премьера подчеркнули приверженность единству страны.

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Борис Эльфанд
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