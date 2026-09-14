Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия подписали меморандум о самоопределении

Представители Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии подписали в Кардиффе меморандум, в котором закрепили право регионов на самоопределение. Авторы документа призвали Лондон подготовиться к возможному проведению референдумов о выходе из состава Соединённого Королевства.

Встреча прошла в столице Уэльса. Свои подписи под документом поставили первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии Мишель О’Нил, Рун ап Иорверт и Джон Суинни. Согласно меморандуму, они рассчитывают получить возможность самостоятельно организовать голосования по вопросу выхода из Соединённого Королевства. При этом в документе говорится, что Северная Ирландия, Уэльс и Шотландия видят своё будущее в составе Евросоюза.

Отдельное внимание участники встречи уделили экономике. Первые министры намерены расширять сотрудничество между регионами в этой сфере. Кардиффский саммит состоялся через два дня после заявления президента США Дональда Трампа. На встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине американский лидер заявил, что хотел бы увидеть объединение Республики Ирландия с Северной Ирландией.

Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем ранее занял противоположную позицию. Во время визита в Белфаст 27 августа он исключил проведение референдума об объединении Северной Ирландии с Республикой Ирландия. При этом участники кардиффской встречи выступали не только в качестве руководителей регионов. Как сообщает телеканал RTE, О’Нил представляла национал-республиканскую «Шинн фейн», ап Иорверт — левую националистическую Партию Уэльса, а Суинни — Шотландскую национальную партию.

Заместитель первого министра Северной Ирландии Эмма Литтл-Пенгелли ранее заявляла, что О’Нил не может подписывать документы от имени региона без её согласия. Такая особенность связана с системой управления, установленной Белфастским соглашением: для принятия важных решений требуется поддержка первого министра и его заместителя, представляющих соответственно католическую республиканскую и протестантскую юнионистскую общины.

Разговоры о возможном объединении Ирландии в последние годы звучат всё активнее на фоне успехов «Шинн фейн» в Северной Ирландии. В 2022 году партия впервые выиграла региональные выборы, а на выборах в Палату общин Великобритании в 2024-м показала лучший результат среди политических сил Ольстера. При этом представители «Шинн фейн» традиционно не занимают свои места в Вестминстере и не участвуют в голосованиях. Причина заключается в отказе партии приносить обязательную для британских парламентариев присягу монарху.

Белфастское соглашение, заключённое в 1998 году, предусматривает возможность перехода Северной Ирландии под управление Дублина, если объединение поддержат большинство жителей региона и Республики Ирландия. Назначить соответствующий референдум может британский министр по делам Северной Ирландии. Лидер «Шинн фейн» Мэри Лу Макдональд призывала Лондон провести такое голосование не позднее 2030 года.

Именно Белфастский договор положил конец многолетнему вооружённому конфликту между протестантами-лоялистами, выступавшими за сохранение Северной Ирландии в составе Великобритании, и католиками-националистами, добивавшимися выхода из Соединённого Королевства и присоединения к независимой Ирландии. За 30 лет противостояния, известного как The Troubles («Смута»), погибли более 3,5 тыс. человек, ещё почти 50 тыс. получили различные травмы. Собственный референдум о независимости Шотландия уже проводила в 2014 году. Тогда 55% участников высказались за сохранение союза с Лондоном. Шотландская национальная партия впоследствии неоднократно выступала за новое голосование, ссылаясь в том числе на Brexit.