«Стресс-тест для Британии»: Почему Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия рвутся к независимости

Ослабление центральной власти в Великобритании усилило стремление Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии к большей самостоятельности. Нынешняя ситуация стала серьёзным испытанием для британской государственности, заявил «Ридусу» политолог и специалист по международным отношениям Мовсес Газарян.

«Это очень серьёзный вызов для Лондона. Настоящий стресс-тест для британской государственности в XXI веке. Британские политики и институты не могут быть выразителями интересов широких слоёв населения, а люди на местах чувствуют себя обделёнными», — считает эксперт.

По его мнению, максимальной целью сторонников перемен в Шотландии и Уэльсе остаётся независимость с последующим сближением с Евросоюзом, а в Северной Ирландии — изменение её конституционного статуса. Более умеренный сценарий предполагает существенное расширение автономии регионов внутри Соединённого Королевства.

Главным источником недовольства Газарян считает экономические причины, хотя национальная идентичность также продолжает играть заметную роль. Особенно сложной остаётся ситуация в Северной Ирландии, где политический баланс исторически связан с отношениями между сторонниками сохранения союза с Британией и объединения с Ирландией.

Заявления прозвучали на фоне встречи лидеров Шотландской национальной партии, валлийской Plaid Cymru и ирландской Sinn Féin в Кардиффе. Они подписали меморандум, в котором заявили о праве своих народов на самоопределение и призвали британское правительство «готовиться, планировать и содействовать» возможным конституционным изменениям.

Участники встречи также договорились активнее сотрудничать в экономике, энергетике и международных вопросах. При этом подписание документа само по себе не запускает процедуру выхода регионов из состава Великобритании и не означает автоматического проведения референдумов.

Ранее Life.ru рассказывал, что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия решили совместно добиваться от Лондона права проводить референдумы о независимости. Участники инициативы также заявили о европейском будущем своих территорий: независимые Шотландия и Уэльс рассматривают перспективу сближения с ЕС, а сторонники Sinn Féin выступают за объединение Северной Ирландии с Республикой Ирландия.