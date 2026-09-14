«Никаких референдумов не будет»: Политолог объяснила, почему не верит в развал Великобритании
Политолог Бабынина: Экономические связи удерживают регионы в составе Британии
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В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии сейчас нет устойчивого большинства за выход из состава Великобритании, поэтому ждать скорых референдумов о независимости не стоит. Такое мнение высказала НСН руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина.
Эксперт назвала сотрудничество трёх кельтских регионов скорее политическим и символическим жестом. По её мнению, их лидеры стремятся подчеркнуть особый статус своих территорий и усилить позиции в отношениях с Лондоном, но это ещё не означает подготовку к немедленному отделению.
«Это региональное сотрудничество, которое имеет некие политически заявленные цели, но никаких референдумов в Северной Европе не будет», — сказала Бабынина.
Одним из факторов, удерживающих регионы в составе Соединённого Королевства, она считает тесные экономические связи. Великобритания остаётся одной из крупнейших экономик Европы, а её внутренний рынок даёт автономиям преимущества, от которых при отделении пришлось бы частично отказаться.
При этом тема независимости вновь обострилась на фоне встречи в Кардиффе 14 сентября. Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены закрепить право своих территорий добиваться самоопределения и проводить референдумы. Премьер Великобритании Энди Бёрнем ранее допускал возможность нового голосования в Шотландии, если за независимость будет выступать большинство населения.
Однако свежие опросы пока такого большинства не показывают. По данным, которые приводит The Guardian, независимость поддерживают около 47% жителей Шотландии, 36% — Северной Ирландии и 32% — Уэльса.
Ранее Life.ru рассказывал, что главы Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии собрались потребовать от Лондона права самостоятельно проводить референдумы о независимости. Помимо вопроса самоопределения, стороны намерены расширять сотрудничество в экономике, энергетике и отношениях с Европой.
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