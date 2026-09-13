Королевство трещит по швам: Три региона Британии собрались подписать декларацию о независимости
Telegraph: Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия потребуют права на независимость
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Главы Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены потребовать от Лондона права проводить референдумы о независимости. Совместную декларацию планируется подписать в понедельник, 14 сентября, на встрече в Кардиффе, сообщает The Telegraph.
По данным газеты, три первых министра собираются закрепить общий подход к вопросу самоопределения. Издание характеризует предстоящую встречу как беспрецедентную и связывает её с усилившимся давлением на центральные власти Великобритании.
Помимо декларации, стороны намерены подписать меморандум о сотрудничестве. Как утверждает The Telegraph, он будет охватывать экономику, энергетику, отношения с Европой и международное сотрудничество, а также вопросы самоопределения.
Газета также пишет, что участники встречи выступят за европейское будущее своих территорий. Предполагается, что независимые Шотландия и Уэльс могли бы стремиться к членству в Евросоюзе, а Северная Ирландия — к объединению с Республикой Ирландия.
Встреча проходит на фоне дискуссии о будущем Соединённого Королевства. Премьер-министр Энди Бёрнем ранее допустил проведение нового референдума в Шотландии, если станет очевидно, что большинство жителей поддерживает независимость.
Первый министр Шотландии Джон Суинни после этих слов уже обратился к Бёрнему с предложением согласовать юридический механизм проведения референдума. По его мнению, вопрос о будущем страны должны решать сами шотландцы.
Ранее Бёрнем и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили возможность создания на Украине сборочных линий для SCALP. В ходе встречи в Лондоне стороны рассмотрели дальнейшие шаги по организации местного производства ракет с использованием британских технологий.
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