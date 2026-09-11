Президент Аргентины отменил поездку в Лондон на фоне спора о Фолклендах

Президент Аргентины Хавьер Милей отказался от запланированной на октябрь поездки в Лондон на фоне нового витка напряжённости между Буэнос-Айресом и Великобританией из-за Фолклендских (Мальвинских) островов. Об изменении планов аргентинского лидера пишет Clarín со ссылкой на источники в администрации президента.

Визит должен был состояться 23–24 октября. В британской столице Милей собирался выступить в Оксфордском университете, а также провести встречи с представителями бизнеса.

Решение принято после того, как власти Аргентины заметно ужесточили политику по вопросу спорного архипелага. Милей объявил о санкциях против компаний и лиц, связанных с добычей нефти и газа в районе островов, а Буэнос-Айрес также добивается усиления своего присутствия на юге страны.

На этом фоне премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем вновь заявил, что Лондон будет защищать право жителей Фолклендских островов оставаться британцами. В британском правительстве подчёркивают, что вопрос суверенитета над архипелагом для Соединённого Королевства не подлежит пересмотру.

Дополнительное напряжение возникло после слов президента США Дональда Трампа о возможном пересмотре нейтральной позиции Вашингтона в территориальном споре. Аргентина называет острова Мальвинскими и считает их своей территорией, тогда как Великобритания контролирует архипелаг и рассматривает его как заморскую территорию.

Сам Милей прежде стремился посетить Великобританию и ещё в начале своего президентского срока говорил о необходимости выстраивать отношения с Лондоном, одновременно обещая добиваться возвращения островов дипломатическим путём.

Ранее Life.ru сообщал, что Аргентина решила ввести санкции против 45 физических и юридических лиц, связанных с добычей нефти и газа на Мальвинских островах. Ограничения стали частью более жёсткой линии Буэнос-Айреса в территориальном споре с Лондоном.