Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября, 04:06

Президент Аргентины отменил поездку в Лондон на фоне спора о Фолклендах

Хавьер Милей. Обложка © X / Javier Milei

Хавьер Милей. Обложка © X / Javier Milei

Президент Аргентины Хавьер Милей отказался от запланированной на октябрь поездки в Лондон на фоне нового витка напряжённости между Буэнос-Айресом и Великобританией из-за Фолклендских (Мальвинских) островов. Об изменении планов аргентинского лидера пишет Clarín со ссылкой на источники в администрации президента.

Визит должен был состояться 23–24 октября. В британской столице Милей собирался выступить в Оксфордском университете, а также провести встречи с представителями бизнеса.

Решение принято после того, как власти Аргентины заметно ужесточили политику по вопросу спорного архипелага. Милей объявил о санкциях против компаний и лиц, связанных с добычей нефти и газа в районе островов, а Буэнос-Айрес также добивается усиления своего присутствия на юге страны.

На этом фоне премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем вновь заявил, что Лондон будет защищать право жителей Фолклендских островов оставаться британцами. В британском правительстве подчёркивают, что вопрос суверенитета над архипелагом для Соединённого Королевства не подлежит пересмотру.

Дополнительное напряжение возникло после слов президента США Дональда Трампа о возможном пересмотре нейтральной позиции Вашингтона в территориальном споре. Аргентина называет острова Мальвинскими и считает их своей территорией, тогда как Великобритания контролирует архипелаг и рассматривает его как заморскую территорию.

Сам Милей прежде стремился посетить Великобританию и ещё в начале своего президентского срока говорил о необходимости выстраивать отношения с Лондоном, одновременно обещая добиваться возвращения островов дипломатическим путём.

В Израиле призвали признать Фолкленды «оккупированной» территорией
В Израиле призвали признать Фолкленды «оккупированной» территорией

Ранее Life.ru сообщал, что Аргентина решила ввести санкции против 45 физических и юридических лиц, связанных с добычей нефти и газа на Мальвинских островах. Ограничения стали частью более жёсткой линии Буэнос-Айреса в территориальном споре с Лондоном.

Главные решения мировых лидеров, дипломатические конфликты и международные споры — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Хавьер Милей
  • Аргентина
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar