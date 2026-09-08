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Регион
Опубликовано 8 сентября, 05:47

В Израиле призвали признать Фолкленды «оккупированной» территорией

Обложка © freepik / wirestock

Обложка © freepik / wirestock

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир выступил за признание Фолклендских островов аргентинской территорией, находящейся под британской оккупацией. Об этом он написал в соцсети.

«Настало время, чтобы Израиль публично признал, что Мальвинские (Фолклендские — прим. Life.ru) острова являются оккупированной аргентинской территорией, которую британцы насильственно отнимают», — написал он.

Политик обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с призывом официально поддержать аргентинские претензии на архипелаг. Отдельно Бен-Гвир обвинил Великобританию в извлечении выгоды из ситуации. Как заявил израильский чиновник, британская сторона добывает нефть в районе архипелага, получая доход за счёт аргентинского народа.

На этом фоне глава израильского ведомства предложил не ограничиваться политическим заявлением. Нетаньяху, по его мнению, следует ввести против Великобритании санкции. Отменять такие ограничения Бен-Гвир предлагает только после того, как британская сторона прекратит «оккупацию» спорных земель.

Фолклендские острова остаются предметом многолетнего территориального спора между Аргентиной и Великобританией. Лондон продолжает настаивать на своём суверенитете над архипелагом.

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Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа может задействовать тему принадлежности Фолклендских островов в переговорах с Великобританией. Вашингтон рассматривает такой рычаг на фоне требований к союзнику существенно нарастить расходы на оборону.

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Милена Скрипальщикова
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