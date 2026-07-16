ФИФА откроет дело из-за баннера футболистов сборной Аргентины о Фолклендах

ФИФА инициирует дисциплинарное разбирательство из-за политического баннера, который игроки сборной Аргентины показали после победы над Англией в полуфинале чемпионата мира. О планах организации сообщила радиостанция Cope.

Футболистам грозят различные санкции. Спектр наказаний варьируется от денежного взыскания до полного запрета на любую деятельность, связанную с этим видом спорта.

Причиной для разбирательства стал инцидент в полуфинале чемпионата мира. После разгрома соперника аргентинская команда отпраздновала успех с плакатом, на котором значилась фраза: «Мальвинские острова — аргентинские».

Между государствами десятилетиями длится территориальный конфликт вокруг архипелага, который в Великобритании называют Фолклендским. Буэнос-Айрес считает суверенитет над землями своим по праву наследования после обретения независимости от Испании. Контроль британской стороны, закреплённый в 1833 году, южноамериканская республика расценивает как акт агрессии. Пик конфликта произошёл в 1982 году. Со 2 апреля по 14 июня между сторонами продолжались боевые действия. После высадки аргентинских войск Лондон направил к архипелагу крупную военно-морскую группировку, которая восстановила контроль над островами. Война унесла жизни 649 аргентинских, 255 британских военнослужащих и трёх мирных жителей Фолклендов.