Фанаты Англии обвинили FIFA в двойных стандартах из-за флага Фолклендов

Английские болельщики обвинили FIFA в лицемерии после скандала вокруг символики Фолклендских островов на чемпионате мира. Поводом стали действия аргентинской стороны, связавшие футбольное противостояние с давним спором между странами. Об этом пишет Mail Online.

Ранее FIFA неоднократно заявляла о запрете политических лозунгов и символов на стадионах. Однако британские фанаты считают, что организация не всегда одинаково применяет эти правила.

В центре конфликта оказалась тема Мальвинских островов — так архипелаг называют в Аргентине. После матча с Англией появились изображения и заявления с символикой, связанной с территориальным спором.

Для Лондона и Буэнос-Айреса вопрос островов остаётся болезненным из-за войны 1982 года. Тогда вооружённый конфликт завершился победой Великобритании, однако Аргентина продолжает заявлять о своих претензиях на территорию.

Британские болельщики заявили, что если FIFA действительно придерживается принципа отделения спорта от политики, то должна одинаково реагировать на любые подобные случаи.

Спор вокруг Мальвинских островов (Фолклендов) остаётся одним из самых острых вопросов между Аргентиной и Великобританией спустя десятилетия после войны 1982 года. Поводом для нового витка обсуждений стала акция футболистов сборной Аргентины, которые после выхода в финал ЧМ-2026 развернули баннер с надписью «Las Malvinas son Argentinas» — «Мальвинские острова — аргентинские».