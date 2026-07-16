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16 июля, 11:30

Фанаты Англии обвинили FIFA в двойных стандартах из-за флага Фолклендов

Обложка © X/ Sudanalytics

Обложка © X/ Sudanalytics

Английские болельщики обвинили FIFA в лицемерии после скандала вокруг символики Фолклендских островов на чемпионате мира. Поводом стали действия аргентинской стороны, связавшие футбольное противостояние с давним спором между странами. Об этом пишет Mail Online.

Ранее FIFA неоднократно заявляла о запрете политических лозунгов и символов на стадионах. Однако британские фанаты считают, что организация не всегда одинаково применяет эти правила.

В центре конфликта оказалась тема Мальвинских островов — так архипелаг называют в Аргентине. После матча с Англией появились изображения и заявления с символикой, связанной с территориальным спором.

Для Лондона и Буэнос-Айреса вопрос островов остаётся болезненным из-за войны 1982 года. Тогда вооружённый конфликт завершился победой Великобритании, однако Аргентина продолжает заявлять о своих претензиях на территорию.

Британские болельщики заявили, что если FIFA действительно придерживается принципа отделения спорта от политики, то должна одинаково реагировать на любые подобные случаи.

Полуфинал ЧМ-2026 Аргентина – Англия рискует стать скандальным из-за войны 1982 года: Историк объяснил подоплёку
Полуфинал ЧМ-2026 Аргентина – Англия рискует стать скандальным из-за войны 1982 года: Историк объяснил подоплёку

Спор вокруг Мальвинских островов (Фолклендов) остаётся одним из самых острых вопросов между Аргентиной и Великобританией спустя десятилетия после войны 1982 года. Поводом для нового витка обсуждений стала акция футболистов сборной Аргентины, которые после выхода в финал ЧМ-2026 развернули баннер с надписью «Las Malvinas son Argentinas» — «Мальвинские острова — аргентинские».

Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходит в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru

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Полина Никифорова
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