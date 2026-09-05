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Опубликовано 5 сентября, 03:32

Аргентина введёт санкции против 45 лиц за добычу нефти и газа на Мальвинах

Хавьер Милей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Хавьер Милей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Аргентина готовит санкции против 45 физических и юридических лиц, связанных с проектами по разведке и добыче углеводородов на Мальвинских островах. Об этом сообщила пресс-служба президента страны.

Решение принял президент Аргентины Хавьер Милей. По его поручению Министерство иностранных дел начало процедуру введения ограничений в отношении участников проектов, связанных с разведкой и добычей нефти и газа на Мальвинах.

Власти Аргентины назвали санкции справедливой мерой в отношении тех, кто участвовал в борьбе за страну и погиб за неё.

«Мы усилим механизмы раннего выявления и обмена информацией для облегчения применения санкций в отношении компаний, осуществляющих подобную деятельность, а также в отношении их акционеров, директоров и поставщиков», — отметила пресс-служба.

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В июле также обострились отношения Аргентины и Бразилии. Бразильский МИД отозвал своего посла из Буэнос-Айреса после резких высказываний Хавьера Милея в адрес президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

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Лия Мурадьян
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