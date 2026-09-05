Аргентина введёт санкции против 45 лиц за добычу нефти и газа на Мальвинах

Аргентина готовит санкции против 45 физических и юридических лиц, связанных с проектами по разведке и добыче углеводородов на Мальвинских островах. Об этом сообщила пресс-служба президента страны.

Решение принял президент Аргентины Хавьер Милей. По его поручению Министерство иностранных дел начало процедуру введения ограничений в отношении участников проектов, связанных с разведкой и добычей нефти и газа на Мальвинах.

Власти Аргентины назвали санкции справедливой мерой в отношении тех, кто участвовал в борьбе за страну и погиб за неё.

«Мы усилим механизмы раннего выявления и обмена информацией для облегчения применения санкций в отношении компаний, осуществляющих подобную деятельность, а также в отношении их акционеров, директоров и поставщиков», — отметила пресс-служба.

В июле также обострились отношения Аргентины и Бразилии. Бразильский МИД отозвал своего посла из Буэнос-Айреса после резких высказываний Хавьера Милея в адрес президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.