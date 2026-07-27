Бразилия отозвала посла из Аргентины после выпада Милея в адрес президента

Бразильский МИД принял решение отозвать посла Жулиу Бителли из Аргентины для проведения консультаций. Данный шаг стал реакцией на резкие высказывания президента Аргентины Хавьера Милея в адрес бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Как передаёт CNN Brasil, дипломат в ближайшее время прибудет в Бразилиа для обсуждения ситуации с министром иностранных дел Мауро Виэйрой. Вопрос о сроках возвращения посла в Буэнос-Айрес остаётся открытым.

25 июля в Сан-Паулу на съезде Либеральной партии Аргентинский лидер Хавьер Милей выступил с резкой критикой в адрес президента Бразилии Лулы да Силвы и судьи Верховного суда Алешандри ди Морайса. Мероприятие было посвящено выдвижению Флавиу Болсонару кандидатом на пост главы государства. По данным CNN Brasil, агрессивный тон выступления Милея мог быть вызван тем, что суд запретил ему встретиться с Жаиром Болсонару, который сейчас находится под домашним арестом.

В сентябре 2025 года суд признал Болсонару виновным в организации заговора, чтобы помешать инаугурации нынешнего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в январе 2023 года. Суд назначил Болсонару наказание в виде более 27 лет лишения свободы.