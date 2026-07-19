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Регион
19 июля, 01:55

Суд Бразилии запретил президенту Аргентины навещать экс-лидера Болсонару

Жаир Болсонару. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jairmessiasbolsonaro

Жаир Болсонару. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jairmessiasbolsonaro

Верховный суд Бразилии запретил президенту Аргентины Хавьеру Милею навещать экс-главу государства Жаира Болсонару. Последний сейчас находится под домашним арестом. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Адвокаты Болсонару просили суд разрешить визит аргентинского лидера. Однако судья вынес отказ. В своём решении он отметил, что бывшему президенту Бразилии запретили посещать любые мероприятия «политического и избирательного характера».

Политики планировали встретиться в Бразилии 25 июля. Милей собирался приехать на съезд Либеральной партии в Сан-Паулу. На этом мероприятии партия выдвинет сына Болсонару, Флавио, кандидатом на будущие выборы.

Сыну Болсонару вынесли заочный приговор за попытку помешать процессу над отцом
Сыну Болсонару вынесли заочный приговор за попытку помешать процессу над отцом

В сентябре 2025 года суд признал Болсонару виновным в организации заговора, чтобы помешать инаугурации нынешнего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в январе 2023 года. Суд назначил Болсонару наказание в виде более 27 лет лишения свободы.

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Лия Мурадьян
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