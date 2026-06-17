Сыну Болсонару вынесли заочный приговор за попытку помешать процессу над отцом

Верховный суд Бразилии заочно приговорил Эдуарду Болсонару, сына бывшего президента страны Жаира Болсонару, к четырём годам и двум месяцам тюремного заключения. Причина — попытка воспрепятствовать судебному процессу над отцом, сообщает портал G1.

По версии следствия, экс-конгрессмен, переехав в США более года назад, оказывал давление на администрацию Дональда Трампа. Он пытался добиться введения санкций против бразильских судей и членов правительства, чтобы остановить расследование в отношении отца.

Санкции США против некоторых судей, в том числе Алешандри ди Мораиса, действительно были введены, но это не помогло. Жаир Болсонару получил 27 лет и три месяца тюрьмы за организацию попытки государственного переворота в 2022 году.

Эдуарду Болсонару, который до сих пор живёт в США, не назначил защитника. На заседании его представлял государственный адвокат, заявивший о невиновности и попросивший снять обвинения за недостатком доказательств.

Ранее США выслали бразильского атташе по безопасности Марселу Иву де Карвалью из-за возможного участия в подготовке госпереворота в Бразилии. Решение приняли после задержания бывшего главы бразильской разведки Александра Рамажема, осуждённого за связь с экс-президентом Жаиром Болсонару. В Госдепартаменте считают, что де Карвалью работал в Майами как связной между бразильскими властями и ICE, и заявили, что манипуляции иммиграционной системой недопустимы.