Случайная встреча сторонников да Силвы и Болсонару обернулась массовой дракой

Празднование Дня труда в столице Бразилии переросло в стычку. Сторонники действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы столкнулись с приверженцами экс-главы государства Жаира Болсонару. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

Инцидент произошёл в центральной части Бразилиа. Две группы манифестантов не учли возможное пересечение маршрутов. Они оказались рядом — началась словесная перепалка. Конфликт быстро перерос в потасовку.

Правоохранители оперативно вмешались в ситуацию. Сотрудники военной полиции выстроили оцепление между группами протестующих. Это помогло остановить эскалацию. На данный момент информации о пострадавших или задержанных нет.

В апреле США выслали бразильского атташе по безопасности Марселу Иву де Карвалью. Вашингтон принял такое решение после задержания американской иммиграционной службой экс-главы бразильской разведки Александра Рамажема. На родине его осудили за подготовку госпереворота вместе с бывшим президентом Жаиром Болсонару.