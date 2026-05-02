Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 21:09

Случайная встреча сторонников да Силвы и Болсонару обернулась массовой дракой

Луис Лула да Силва и Жаир Болсонару. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Focus Pix / ТАСС / AP

Луис Лула да Силва и Жаир Болсонару. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Focus Pix / ТАСС / AP

Празднование Дня труда в столице Бразилии переросло в стычку. Сторонники действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы столкнулись с приверженцами экс-главы государства Жаира Болсонару. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

Инцидент произошёл в центральной части Бразилиа. Две группы манифестантов не учли возможное пересечение маршрутов. Они оказались рядом — началась словесная перепалка. Конфликт быстро перерос в потасовку.

Правоохранители оперативно вмешались в ситуацию. Сотрудники военной полиции выстроили оцепление между группами протестующих. Это помогло остановить эскалацию. На данный момент информации о пострадавших или задержанных нет.

Верховный суд в Бразилии разрешил перевести Болсонару под домашний арест
Верховный суд в Бразилии разрешил перевести Болсонару под домашний арест

В апреле США выслали бразильского атташе по безопасности Марселу Иву де Карвалью. Вашингтон принял такое решение после задержания американской иммиграционной службой экс-главы бразильской разведки Александра Рамажема. На родине его осудили за подготовку госпереворота вместе с бывшим президентом Жаиром Болсонару.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Бразилия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar