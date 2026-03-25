25 марта, 02:16

Верховный суд в Бразилии разрешил перевести Болсонару под домашний арест

Верховный суд Бразилии разрешил экс-президенту Жаиру Болсонару пройти лечение от бронхопневмонии под домашним арестом, а не возвращаться в тюрьму после госпитализации. Ограничение установлено на 90 дней, сообщает G1.

«Домашняя обстановка является наиболее подходящей для поддержания вашего здоровья, поскольку, согласно медицинской литературе, ввиду более ослабленного иммунитета у пожилых людей процесс полного выздоровления от пневмонии обоих лёгких с восстановлением сил, дыхания и бодрости может длиться от 45 до 90 дней», — говорится в решении судьи Александра де Мораеса.

Перевод возможен только после выписки из больницы. В медицинском бюллетене говорится, что дата выписки всё ещё не определена. Транспортировка заключённого до места проживания и контроль за выполнением требований суда касательно ареста поручено военной окружной полиции. После истечения трёх месяцев суд вновь рассмотрит режим содержания. Будет решено, допускают ли состояние здоровья и другие обстоятельства дальнейшее пребывание под домашним арестом.

Суд также установил дополнительные ограничения. Бывший президент обязан носить электронный браслет. Ему запрещено пользоваться смартфонами, мобильными и стационарными телефонами, а также любыми другими средствами связи — напрямую или через третьих лиц. Запрет распространяется и на использование социальных сетей. Смягчение режима стало возможным после обращения адвокатов Болсонару. Генеральная прокуратура Бразилии поддержала ходатайство защиты, указав на состояние здоровья осуждённого.

Бывшего президента Бразилии увезли в реанимацию из тюрьмы

Ранее Жаир Болсонару был переведён из отделения интенсивной терапии в амбулаторную палату. Он был госпитализирован 13 марта из тюрьмы «Папудинья», где он отбывает наказание, после ухудшения самочувствия и диагностированной пневмонии. В настоящий момент он продолжает получать внутривенные антибиотики, а также проходит дыхательную и двигательную реабилитацию.

Тимур Хингеев
