Верховный суд в Бразилии разрешил перевести Болсонару под домашний арест

Верховный суд Бразилии разрешил экс-президенту Жаиру Болсонару пройти лечение от бронхопневмонии под домашним арестом, а не возвращаться в тюрьму после госпитализации. Ограничение установлено на 90 дней, сообщает G1.

«Домашняя обстановка является наиболее подходящей для поддержания вашего здоровья, поскольку, согласно медицинской литературе, ввиду более ослабленного иммунитета у пожилых людей процесс полного выздоровления от пневмонии обоих лёгких с восстановлением сил, дыхания и бодрости может длиться от 45 до 90 дней», — говорится в решении судьи Александра де Мораеса.

Перевод возможен только после выписки из больницы. В медицинском бюллетене говорится, что дата выписки всё ещё не определена. Транспортировка заключённого до места проживания и контроль за выполнением требований суда касательно ареста поручено военной окружной полиции. После истечения трёх месяцев суд вновь рассмотрит режим содержания. Будет решено, допускают ли состояние здоровья и другие обстоятельства дальнейшее пребывание под домашним арестом.

Суд также установил дополнительные ограничения. Бывший президент обязан носить электронный браслет. Ему запрещено пользоваться смартфонами, мобильными и стационарными телефонами, а также любыми другими средствами связи — напрямую или через третьих лиц. Запрет распространяется и на использование социальных сетей. Смягчение режима стало возможным после обращения адвокатов Болсонару. Генеральная прокуратура Бразилии поддержала ходатайство защиты, указав на состояние здоровья осуждённого.

Ранее Жаир Болсонару был переведён из отделения интенсивной терапии в амбулаторную палату. Он был госпитализирован 13 марта из тюрьмы «Папудинья», где он отбывает наказание, после ухудшения самочувствия и диагностированной пневмонии. В настоящий момент он продолжает получать внутривенные антибиотики, а также проходит дыхательную и двигательную реабилитацию.