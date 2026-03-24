24 марта, 01:47

Экс-президента Бразилии Болсонару перевели из реанимации в амбулаторную палату

Жаир Болсонару. Обложка © Wikipedia

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару переведён из отделения интенсивной терапии в амбулаторную палату. Об этом сообщает портал G1 со ссылкой на лечащего врача политика.

Болсонару был госпитализирован 13 марта из тюрьмы «Папудинья», где он отбывает наказание, после ухудшения самочувствия и диагностированной пневмонии. В настоящий момент он продолжает получать внутривенные антибиотики, а также проходит дыхательную и двигательную реабилитацию.

Бывший президент Бразилии находится в заключении с 15 января. Он отбывает срок в 27 лет и 3 месяца лишения свободы по делу о попытке государственного переворота 2022 года.

Ранее Росавиация предложила отечественным перевозчикам организовать перелеты в Бразилию. Предполагается, что маршрут будет включать технические остановки для дозаправки. Эксперты туррынка отмечают, что подобный отдых окажется крайне дорогим. Ожидается, что направление вряд ли станет массовым и в лучшем случае привлечёт только узкий круг состоятельных туристов.

Виталий Приходько
