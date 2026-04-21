Атташе Бразилии по вопросам безопасности высылают из США

США выслали из страны бразильского атташе по безопасности Марселу Иву де Карвалью. Об этом сообщает Reuters.

Решение приняли после того, как американская иммиграционная служба задержала бывшего главу бразильской разведки Александра Рамажема. Его на родине осудили за подготовку госпереворота вместе с экс-президентом Жаиром Болсонару.

В Госдепартаменте США считают, что Де Карвалью работал в Майами и был связующим звеном между бразильскими властями и ICE. Там заявили, что никто не имеет права манипулировать иммиграционной системой США, чтобы обходить запросы на экстрадицию и разжигать политическую травлю.

«Ни один иностранец не имеет права манипулировать нашей иммиграционной системой, чтобы обходить официальные запросы об экстрадиции и распространять политическую травлю на территории США. Сегодня мы потребовали, чтобы соответствующий бразильский чиновник покинул нашу страну за попытку это сделать», — сообщило Бюро Госдепартамента США по делам Западного полушария.