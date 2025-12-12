Путин в Индии
11 декабря, 22:21

Экс-президенту Бразилии Болсонару разрешили пройти обследование из-за икоты

Жаир Болсонару. Обложка © X / Jair M. Bolsonaro

Федеральный верховный суд Бразилии (STF) дал разрешение бывшему президенту Жаиру Болсонару пройти медицинское обследование для возможной операции по лечению хронической икоты. Он находится в тюрьме города Бразилиа с 25 ноября.

Распоряжение подписал судья Алешандри ди Морайс. Он поручил Федеральной полиции в течение 15 дней провести официальную медицинскую экспертизу. Цель — проверить, действительно ли нужна срочная операция, как утверждает защита Болсонару. Об этом сообщил портал G1 со ссылкой на слова судьи.

Арестованный Болсонару пытался паяльником снять электронный браслет отслеживания

Ранее Life.ru писал, что Болсонару отбывает 27-летний срок за попытку государственного переворота в новой камере. Она оснащена отдельной ванной, кроватью, стулом, шкафом, письменным столом, телевизором, мини-холодильником и кондиционером. 11 сентября суд признал его виновным в заговоре, направленном на то, чтобы не допустить инаугурации президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в январе 2023 года. Ему назначили наказание в виде 27 лет и 3 месяцев лишения свободы.

