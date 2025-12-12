Экс-президенту Бразилии Болсонару разрешили пройти обследование из-за икоты

Федеральный верховный суд Бразилии (STF) дал разрешение бывшему президенту Жаиру Болсонару пройти медицинское обследование для возможной операции по лечению хронической икоты. Он находится в тюрьме города Бразилиа с 25 ноября.

Распоряжение подписал судья Алешандри ди Морайс. Он поручил Федеральной полиции в течение 15 дней провести официальную медицинскую экспертизу. Цель — проверить, действительно ли нужна срочная операция, как утверждает защита Болсонару. Об этом сообщил портал G1 со ссылкой на слова судьи.