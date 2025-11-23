Арестованный Болсонару пытался паяльником снять электронный браслет отслеживания
Жаир Болсонару. Обложка © Wikipedia
Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару совершил попытку нарушить правила нахождения под домашним арестом. Согласно версии следствия, бывший глава государства повредил электронный браслет на своей ноге при помощи паяльника. Об этом передаёт портал G1.
По сведениям правоохранительных органов, Болсонару в ходе беседы с полицейскими признался, что пытался вскрыть застёжку устройства с помощью паяльника. Объяснить свои действия он не смог. Повреждённый браслет зафиксировал попытку вмешательства и автоматически отправил тревожный сигнал ответственным службам. В настоящее время устройство изъято и направлено на экспертизу. Сам же экс-президент продолжает оставаться под стражей.
Напомним, что 22 ноября экс-главу государства взяли под домашний арест. По версии полиции, он мог планировать побег. Ранее, в сентябре, суд признал бывшего лидера виновным в организации заговора с целью воспрепятствовать вступлению в должность действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в январе 2023 года. Ему был вынесен приговор, предусматривающий более 27 лет тюрьмы, который он должен начать отбывать в ближайшее время.