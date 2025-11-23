Арестованный Болсонару пытался паяльником снять электронный браслет отслеживания

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару совершил попытку нарушить правила нахождения под домашним арестом. Согласно версии следствия, бывший глава государства повредил электронный браслет на своей ноге при помощи паяльника. Об этом передаёт портал G1.

По сведениям правоохранительных органов, Болсонару в ходе беседы с полицейскими признался, что пытался вскрыть застёжку устройства с помощью паяльника. Объяснить свои действия он не смог. Повреждённый браслет зафиксировал попытку вмешательства и автоматически отправил тревожный сигнал ответственным службам. В настоящее время устройство изъято и направлено на экспертизу. Сам же экс-президент продолжает оставаться под стражей.