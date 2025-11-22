Арестован экс-президент Бразилии Болсонару

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, приговорённый к 27 годам тюрьмы по делу о попытке переворота, был арестован правоохранителями, несмотря на действующий домашний арест. Об этом сообщил его адвокат, который признался, что пока не понимает причин задержания. По данным Reuters, власти применили превентивную меру, связанную с соблюдением условий домашнего режима.

В сентябре суд признал его виновным в заговоре с целью не допустить прихода к власти Луиса Инасиу Лулы да Силвы в январе 2023 года. Защита подала апелляцию в Верховный суд, заявив, что решение содержит ошибки и должно быть пересмотрено.

Материалы дела указывают, что Болсонару и его сторонники, включая военных, планировали сорвать инаугурацию Лулы да Силвы и готовили операцию «Жёлто-зелёный кинжал» — вплоть до обсуждения покушения на новоизбранного президента и его вице-президента. Переворот так и не состоялся, однако в январе 2023-го сторонники Болсонару устроили масштабные погромы в столице. Эти события стали ключевыми доказательствами обвинения, сформировавшими тяжёлый приговор. Сам Болсонару неоднократно отрицал причастность к подготовке переворота, но расследование продолжается, и новое задержание лишь усилило политическую напряжённость в стране.

Напомним, 12 сентября Жаира Болсонару приговорили к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения по делу о государственном перевороте. Спустя несколько дней у осуждённого обнаружили рак кожи. Врач отметил, что опухоли расположены в грудной клетке и на руке.