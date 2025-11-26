Экс-президента Бразилии Болсонару посадили в камеру с ванной и телевизором

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару проведёт 27-летний срок за государственный переворот в тюремной камере, где есть холодильник и телевизор. Об этом сообщает бразильская газета O Globo.

Камера занимает площадь 12 квадратных метров. В ней есть отдельная ванная комната, кровать, стул, шкаф, письменный стол, телевизор, мини-холодильник и кондиционер. По своим характеристикам она похожа на ту, в которой с 2018 по 2019 год находился действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва.