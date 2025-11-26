Экс-президента Бразилии Болсонару посадили в камеру с ванной и телевизором
Жаир Болсонару. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jairmessiasbolsonaro
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару проведёт 27-летний срок за государственный переворот в тюремной камере, где есть холодильник и телевизор. Об этом сообщает бразильская газета O Globo.
Камера занимает площадь 12 квадратных метров. В ней есть отдельная ванная комната, кровать, стул, шкаф, письменный стол, телевизор, мини-холодильник и кондиционер. По своим характеристикам она похожа на ту, в которой с 2018 по 2019 год находился действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва.
Ранее Life.ru сообщал, что арестованный Болсонару пытался снять электронный браслет отслеживания с помощью паяльника. Напомним, 22 ноября бывшего главу государства перевели под домашний арест. Полиция предполагает, что он мог планировать побег. В сентябре суд признал Болсонару виновным в организации заговора против вступления в должность действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в январе 2023 года. Суд вынес ему приговор на более чем 27 лет тюремного заключения.
