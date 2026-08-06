«Антигегемонистская повестка»: Названы ключевые союзники России в Южной и Латинской Америке

Говорить о едином «левом повороте» в Латинской Америке некорректно, поскольку политические силы региона заметно различаются, заявил руководитель проектов КГ «Полилог», политический консультант Руслан Андреев. При этом Кубу и Никарагуа он назвал устойчивыми партнёрами России, отношения с которыми сформировались ещё в советский период.

В комментарии RuNews24.ru эксперт отметил, что сближение с Венесуэлой началось при Уго Чавесе и продолжилось при Николасе Мадуро в дипломатической, энергетической и военно-технической сферах. Однако после изменения политической обстановки в Каракасе накопленные связи следует отделять от текущего курса венесуэльских властей.

Бразилию можно считать важным, но прагматичным партнёром Москвы. Страна поддерживает БРИКС и идею многополярного мира, однако сохраняет стратегическую автономию и одновременно развивает отношения с Россией, Китаем, США и Европой. Аргентина при президенте Хавьере Милее, напротив, переориентировалась на союз с Вашингтоном и отказалась от вступления в БРИКС.

По словам эксперта, Россию с частью латиноамериканских левых объединяет прежде всего «антигегемонистская повестка»: неприятие внешнего вмешательства, санкций и политики смены режимов, а также стремление к более равноправному мировому порядку.

Тем временем США призывают Кубу сменить курс, «пока не стало слишком поздно». Госсекретарь Марко Рубио ранее вновь озвучил позицию Вашингтона о необходимости проведения на Кубе политических и экономических реформ.