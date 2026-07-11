Рубио призвал Кубу сменить курс, «пока не стало слишком поздно»

Кубинскому руководству необходимо изменить политический курс, «пока не стало слишком поздно». С таким заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио

В документе, приуроченном к годовщине протестов 2021 года, Рубио вновь озвучил позицию Вашингтона о необходимости проведения на Кубе политических и экономических реформ.

«Кубинские лидеры должны всего лишь сделать выбор в пользу реальных реформ, мира и процветания, пока не стало слишком поздно», — говорится в заявлении.

Госсекретарь подчеркнул, что Соединённые Штаты намерены задействовать все доступные инструменты для устранения угроз национальной безопасности, которые якобы исходят от островного государства. При этом Рубио не стал уточнять, какой именно будет реакция Вашингтона в случае отказа Гаваны. Он лишь добавил, что американская сторона продолжит активно бороться с угрозами, исходящими от кубинского коммунистического режима, и способствовать продвижению реформ, чтобы обеспечить кубинцам лучшее будущее.

В июле 2021 года Кубу захлестнула самая мощная волна антиправительственных выступлений со времён протестов 1994 года, известных как «Малеконасо». По разным оценкам, на улицы в общей сложности вышли свыше ста тысяч человек. Главной причиной народного гнева стал глубочайший социально-экономический кризис, многократно усиленный пандемией коронавируса. Граждане столкнулись с острейшей нехваткой продовольствия и лекарств, а ситуацию накалили американские санкции, коллапс туристической отрасли и резкое сокращение поставок нефти из Венесуэлы.

Ранее министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья во время пресс-конференции в Гаване заявил, что Куба выносит вопрос о бессрочной американской блокаде на экстренное обсуждение Генеральной Ассамблеи ООН. Руководитель внешнеполитического ведомства охарактеризовал текущее положение острова как крайне тяжёлое и возложил всю полноту ответственности за кризис на торгово-экономический и финансовый прессинг со стороны Вашингтона.