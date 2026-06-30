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Регион
30 июня, 16:40

Гавана попросит у ГА ООН помощи от удушающей блокады США

Куба запросила заседание ГА ООН на 7 июля из-за блокады США

Обложка © Life.ru / ChatGPT

Обложка © Life.ru / ChatGPT

Куба инициирует экстренное заседание Генеральной Ассамблеи ООН из-за непрекращающейся блокады со стороны Соединённых Штатов. Собрание запланировано на 7 июля, заявил министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья на пресс-конференции в Гаване, его цитирует ТАСС.

По словам дипломата, островное государство переживает сейчас сложную ситуацию, вызванную исключительно торгово-экономической и финансовой блокадой Вашингтона. Именно это стало поводом для обращения к международному сообществу.

Министр подчеркнул, что Куба не представляет никакой угрозы для США. Однако действия американского правительства угрожают благополучию кубинского народа, региональному миру и грубо попирают все нормы международного права. Глава МИД выразил уверенность, что большая часть мирового сообщества окажет Гаване поддержку.

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25 июня президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил об усилении американского давления на республику. По его словам, агрессия Вашингтона непрерывна и нарастает, поскольку США не удалось добиться поражения острова. Каждый новый шаг, подчеркнул лидер, направлен на то, чтобы лишить страну доходов, доступа к финансам, поставкам топлива и передаче технологий.

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Юрий Лысенко
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