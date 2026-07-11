Куба снова осталась без света спустя несколько дней после предыдущего блэкаута
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Unión Eléctrica UNE
Национальная электроэнергетическая система (SEN) Кубы вновь прекратила работу спустя несколько дней после предыдущего масштабного отключения электроэнергии. Об этом сообщила государственная компания Union Eléctrica (UNE).
«16:30. Полный сбой Национальной электроэнергетической системы. После сбоя в работе SEN в 16:30 в провинциальном центре управления нагрузкой принимаются все необходимые оперативные и технические меры для формирования микроэлектросети», — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что сформированные системы должны обеспечить стабильное и приоритетное электроснабжение больниц в провинциях. Специалисты занимаются синхронизацией генераторных установок и регулированием нагрузки, чтобы поддерживать работу объектов, имеющих стратегическое значение.
Напомним, национальная электроэнергетическая система Кубы полностью вышла из строя 7 июля. Причины отключения неизвестны. Предыдущее полное отключение энергосистемы на Кубе фиксировали в марте 2026 года. Ситуация в карибской республике ухудшилась с начала года из-за односторонних мер Вашингтона. Периоды отключения электричества длятся по несколько дней без перерыва на его включение.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.