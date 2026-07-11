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10 июля, 22:49

Куба снова осталась без света спустя несколько дней после предыдущего блэкаута

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Unión Eléctrica UNE

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Unión Eléctrica UNE

Национальная электроэнергетическая система (SEN) Кубы вновь прекратила работу спустя несколько дней после предыдущего масштабного отключения электроэнергии. Об этом сообщила государственная компания Union Eléctrica (UNE).

«16:30. Полный сбой Национальной электроэнергетической системы. После сбоя в работе SEN в 16:30 в провинциальном центре управления нагрузкой принимаются все необходимые оперативные и технические меры для формирования микроэлектросети», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что сформированные системы должны обеспечить стабильное и приоритетное электроснабжение больниц в провинциях. Специалисты занимаются синхронизацией генераторных установок и регулированием нагрузки, чтобы поддерживать работу объектов, имеющих стратегическое значение.

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Напомним, национальная электроэнергетическая система Кубы полностью вышла из строя 7 июля. Причины отключения неизвестны. Предыдущее полное отключение энергосистемы на Кубе фиксировали в марте 2026 года. Ситуация в карибской республике ухудшилась с начала года из-за односторонних мер Вашингтона. Периоды отключения электричества длятся по несколько дней без перерыва на его включение.

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Тимур Хингеев
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