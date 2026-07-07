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6 июля, 21:42

На Кубе снова полностью отключилась энергосистема

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamira

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamira

Национальная электроэнергетическая система Кубы полностью вышла из строя. Об этом сообщила Кубинская электроэнергетическая компания.

В компании уточнили, что причины отключения устанавливаются. Дополнительная информация появится позднее. Предыдущее полное отключение энергосистемы на Кубе фиксировали в марте 2026 года.

«Произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы, причины выясняются. Дополнительная информация будет предоставлена позже», — говорится в сообщении компании в её Telegram-канале.

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Ситуация в карибской республике ухудшилась с начала года из-за односторонних мер Вашингтона. Периоды отключения электричества длятся по несколько дней без перерыва на его включение.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп на мероприятии в Северной Дакоте заявил о движении Кубы в сторону Соединённых Штатов спустя многие десятилетия. Американский лидер не уточнил, что именно он имеет в виду. Заявление прозвучало на фоне сохраняющегося напряжённого фона в отношениях между Вашингтоном и Гаваной.

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Антон Голыбин
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