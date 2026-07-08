Россия выделит 2 млн долларов на гуманитарную поддержку Кубы в 2026 году

Россия продолжит оказывать гуманитарную поддержку Кубе и в 2026 году направит 2 млн долларов на реализацию проектов через Всемирную продовольственную программу ООН. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании Генассамблеи ООН, посвящённом вопросу торгово-экономической и финансовой блокады острова.

Москва помогает Кубе не первый год. С 2018 по 2025 год российская сторона перечислила в фонд программы около 18 млн долларов, которые были направлены на гуманитарные инициативы.

Глава МВД подчеркнул, что речь идёт не только о краткосрочной помощи. По его словам, Россия также участвует в долгосрочных проектах, направленных на укрепление продовольственной безопасности Кубы.

Колокольцев в Нью-Йорке провёл встречу с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа. Стороны обсудили роль международных миссий в обеспечении безопасности.

«Миротворческие операции — это важнейший инструмент обеспечения международной безопасности. С нашей точки зрения нас настораживает некоторое снижение доверия к миротворческим операциям», — отметил Колокольцев.

Ранее Life.ru писал, что на Кубе произошёл очередной масштабный сбой энергосистемы. Национальная электроэнергетическая система острова полностью отключилась, а специалисты начали выяснять причины аварии. В энергетической компании сообщили, что дополнительные данные будут опубликованы после завершения проверки.