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1 августа, 21:38

Трамп представил Венесуэлу 51-м штатом США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Президент США Дональд Трамп вновь привлёк внимание заявлением о Венесуэле. Глава Белого дома опубликовал в своей соцсети изображение, на котором южноамериканская страна выглядит как часть американской территории.

На опубликованной в Truth Social картинке территория Венесуэлы раскрашена в цвета флага США. Под изображением размещена надпись: «Пятьдесят первый штат».

Трамп изобразил Венесуэлу 51-м штатом США. Фото © Truth Social / realDonaldTrump

Трамп изобразил Венесуэлу 51-м штатом США. Фото © Truth Social / realDonaldTrump

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Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о неготовности Венесуэлы к выборам, несмотря на изменения внутри страны. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон продолжит внимательно следить за ситуацией и рассчитывает участвовать в её дальнейшем развитии. По словам Трампа, до полноценного избирательного процесса Венесуэле ещё нужно пройти определённый путь.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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