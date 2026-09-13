Саммит ЕС и Британии вновь перенесли

Саммит по перезагрузке отношений Великобритании и Евросоюза вновь отложили. Встречу, намеченную на 6 ноября, теперь планируют провести в конце месяца. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Причиной переноса стали разногласия вокруг политики «Сделано в Европе». Правительство премьер-министра Великобритании Энди Бёрнэма опасается, что предоставление преимуществ продукции из ЕС может ударить по британским промышленным отраслям, включая автопром и химическое производство.

Европейские чиновники при этом отказались связывать обсуждение инициативы с перезапуском отношений между Брюсселем и Лондоном. В Евросоюзе намерены придерживаться договорённостей, достигнутых во время предыдущих переговоров.

Неназванный европейский дипломат заявил FT, что, если встреча не состоится в 2026 году, будет «лучше дождаться выборов в Великобритании в 2029 году». По его словам, саммит необходим для создания стимула к разрешению оставшихся спорных вопросов.

Изначально саммит собирались провести 22 июля, однако встречу отложили после отставки Кира Стармера. Переговоры должны помочь сторонам восстановить сотрудничество после Brexit. Великобритания официально покинула ЕС 1 февраля 2020 года, а переходный период завершился 1 января 2021-го.