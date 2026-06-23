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23 июня, 07:27

Лондон раздражён решением ЕС отложить саммит с Британией из-за ухода Стармера

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Suker

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Suker

Власти Великобритании выразили недовольство решением Евросоюза перенести проведение совместного саммита. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

Перенос встречи связан с отставкой британского премьер-министра Кира Стармера и необходимостью для ЕС выстраивать диалог с его возможным преемником. Как отмечают дипломаты, это решение стало неожиданным для Лондона и вызвало заметное раздражение в британском правительстве.

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Ранее Кир Стармер официально объявил о решении покинуть пост премьер-министра Великобритании. Он родился 2 сентября 1962 года в Лондоне и является британским политиком и юристом. Стармер занимает пост премьер-министра Великобритании с 5 июля 2024 года, а также является лидером Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года.

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Милена Скрипальщикова
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