Власти Великобритании выразили недовольство решением Евросоюза перенести проведение совместного саммита. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

Перенос встречи связан с отставкой британского премьер-министра Кира Стармера и необходимостью для ЕС выстраивать диалог с его возможным преемником. Как отмечают дипломаты, это решение стало неожиданным для Лондона и вызвало заметное раздражение в британском правительстве.

Ранее Кир Стармер официально объявил о решении покинуть пост премьер-министра Великобритании. Он родился 2 сентября 1962 года в Лондоне и является британским политиком и юристом. Стармер занимает пост премьер-министра Великобритании с 5 июля 2024 года, а также является лидером Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года.