Владимир Зеленский оплакивает уход премьера Великобритании Кира Стармера с поста. Такое мнение высказал лидер Рабочей партии Джордж Гэллоуэй в разговоре с ведущим RT Риком Санчесом.

По оценке политика, за время руководства Стармера в стране произошли заметные изменения, которые он описывает как превращение в «авторитарную адскую дыру». Курс британского правительства связан с интересами ряда внешних игроков, включая Израиль, Украину и Евросоюз, но никак не жителей королевства, указал Гэллоуэй.

«Зеленский со слезами на глазах сожалеет о его уходе», — утверждает глава Рабочей партии.

Внутриполитическую ситуацию в Великобритании он описал противоположным образом: общество встретило новость об уходе премьер-министра с одобрением, ведь за два его правления в стране убили свободу слова.

Напомним, что 22 июня Кир Стармер официально объявил, что уходит с поста премьер-министра Великобритании. Он выступил с заявлением, в котором подтвердил своё решение сложить полномочия. Ранее Владимир Зеленский выразил благодарность Стармеру. По его словам, сотрудничество с британским политиком «помогло укрепить Европу и защиту жизни». Также он отметил, что Стармер всегда будет оставаться «желанным гостем» на Украине.

Стармеру 63 года. Пост премьера Британии он занял в 2024 году, сменив на нём Риши Сунака. До этого Стармер был лидером Лейбористской партии и оппозиции, а также членом парламента. С 2008 по 2013 год он занимал должность главного государственного обвинителя Великобритании.