Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июня, 12:56

Зеленский поблагодарил ушедшего в отставку Стармера за поддержку Киева

Обложка © ТАСС / Vadim Ghirda

Обложка © ТАСС / Vadim Ghirda

Владимир Зеленский выразил благодарность премьер-министру Великобритании Киру Стармеру после сообщения о его отставке. Сообщение появилось на страничке экс-комика в соцсети Х.

«Кир, спасибо за наше сотрудничество, за вашу поддержку и совместные решения, которые помогли укрепить нашу Европу и защиту жизни», – написал Зеленский.

Также он отметил, что Стармер всегда будет оставаться «желанным гостем» на Украине.

Аккаунт кота Ларри пошутил об отставке Стармера песней Queen
Аккаунт кота Ларри пошутил об отставке Стармера песней Queen

Напомним, что 22 июня Кир Стармер официально объявил, что уходит с поста премьер-министра Великобритании. Он выступил с заявлением, в котором подтвердил своё решение сложить полномочия.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Кир Стармер
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar