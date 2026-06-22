Зеленский поблагодарил ушедшего в отставку Стармера за поддержку Киева

Владимир Зеленский выразил благодарность премьер-министру Великобритании Киру Стармеру после сообщения о его отставке. Сообщение появилось на страничке экс-комика в соцсети Х.

«Кир, спасибо за наше сотрудничество, за вашу поддержку и совместные решения, которые помогли укрепить нашу Европу и защиту жизни», – написал Зеленский.

Также он отметил, что Стармер всегда будет оставаться «желанным гостем» на Украине.

Напомним, что 22 июня Кир Стармер официально объявил, что уходит с поста премьер-министра Великобритании. Он выступил с заявлением, в котором подтвердил своё решение сложить полномочия.