Аккаунт кота Ларри пошутил об отставке Стармера песней Queen
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В неофициальном аккаунте главного мышелова Даунинг-стрит кота Ларри отреагировали на объявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера об отставке.
Для комментария авторы страницы использовали название песни Queen Another One Bites the Dust — «Ещё один повержен в прах».
Публикацию сопроводили изображением бывших британских премьеров, среди которых Борис Джонсон, Лиз Трасс и Риши Сунак.
Авторы пошутили, что Ларри предстоит жить уже при седьмом главе правительства.
«Если так пойдёт и дальше, я перестану утруждать себя тем, чтобы запоминать их имена», — говорится в посте.
Кот Ларри живёт в резиденции на Даунинг-стрит и сохраняет должность главного мышелова при смене британских премьеров.
22 июня Кир Стармер официально объявил, что уходит с поста премьер-министра Великобритании. Он выступил с заявлением, в котором подтвердил своё решение сложить полномочия.
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