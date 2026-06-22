Аккаунт кота Ларри пошутил об отставке Стармера песней Queen

В неофициальном аккаунте главного мышелова Даунинг-стрит кота Ларри отреагировали на объявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера об отставке.

Для комментария авторы страницы использовали название песни Queen Another One Bites the Dust — «Ещё один повержен в прах».

Публикацию сопроводили изображением бывших британских премьеров, среди которых Борис Джонсон, Лиз Трасс и Риши Сунак.

Авторы пошутили, что Ларри предстоит жить уже при седьмом главе правительства.

«Если так пойдёт и дальше, я перестану утруждать себя тем, чтобы запоминать их имена», — говорится в посте.

Кот Ларри живёт в резиденции на Даунинг-стрит и сохраняет должность главного мышелова при смене британских премьеров.

22 июня Кир Стармер официально объявил, что уходит с поста премьер-министра Великобритании. Он выступил с заявлением, в котором подтвердил своё решение сложить полномочия.