Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о решении покинуть пост. Его полномочия, по данным СМИ, могут передаться Эндрю Бёрнэму. Политолог Борис Межуев в беседе с РИА «ФедералПресс» оценил, изменится ли политика Лондона в отношении России при новом главе правительства.

По его словам, ждать перемен не стоит, так как британский истеблишмент абсолютно консолидирован в антироссийских настроениях — здесь нет раскола. Смены лидеров, начиная с Тони Блэра, не меняли отношения к Москве. Надежда лишь на то, что у нового премьера будет меньше внешнеполитических амбиций, как это уже начало происходить при Стармере, и Лондон сосредоточится на внутренних проблемах.

Межуев отметил, что экономическая ситуация в Британии ухудшается: брекзит не решил миграционный вопрос, а привёл к удорожанию импорта и росту цен. Однако внешнеполитическая активность, особенно по Украине, усилилась. Сейчас 52% населения поддержали бы возвращение в ЕС, но в отношении России в обществе и элите сохраняется полное единство. Официальных заявлений от Даунинг-стрит по поводу смены курса не поступало. Ожидается, что вопрос о лидерстве решится на партийной конференции в конце сентября.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сомневается в изменении позиции нового британского премьера по отношению к России по сравнению с Киром Стармером, так как на политической арене Великобритании пока не видно кандидатов с иным подходом к двусторонним отношениям.