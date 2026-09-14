Британию делить не дадут: Лондон отверг новые референдумы о независимости регионов

Лондон отверг возможность новых референдумов о независимости Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. В канцелярии премьера Энди Бёрнема подчеркнули, что глава правительства намерен сохранить единство Великобритании, пишет телеканал Sky News.

«Премьер-министр привержен тому, чтобы претворить в жизнь изменения во всех четырёх частях Соединённого Королевства и сильно верит в союз. Соединённое Королевство достигает наилучших результатов, когда люди объединяются вокруг общих ценностей и решения проблем, а не занимаются разделением общества», — говорится в сообщении.

Вместо очередных голосований кабинет собирается заниматься снижением финансовой нагрузки на домохозяйства. Среди приоритетов также названа экономическая безопасность населения. Возвращаться к теме новых референдумов правительство сейчас не планирует.

Ранее сообщалось, что первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии подписали в Кардиффе меморандум о праве регионов на самоопределение. Под документом поставили подписи Мишель О’Нил, Рун ап Иорверт и Джон Суинни. В меморандуме говорится, что регионы рассчитывают получить возможность самостоятельно организовывать голосования по вопросу выхода из состава Соединённого Королевства. Авторы документа призвали Лондон подготовиться к возможному проведению таких референдумов. Северная Ирландия, Уэльс и Шотландия также заявили, что видят своё будущее в составе Евросоюза.