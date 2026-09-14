«Работать не привыкли»: Политолог объяснил, почему «парад суверенитетов» трёх территорий добьёт Лондон
Политолог Карасев предрёк распад Великобритании из-за бунта трёх территорий
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Gemini (не является фотографией с места событий)
Политолог Владимир Карасёв заявил, что встреча руководителей Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии в Кардиффе может стать шагом к распаду Соединённого Королевства. По его мнению, три автономии способны потребовать расширения самостоятельности и при определённых условиях выйти из состава страны. Об этом он сообщил Life.ru.
Встреча первых министров трёх территорий может получить продолжение в виде инициатив по изменению конституционного устройства Великобритании. По его словам, после последних выборов в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии усилились позиции политических сил, выступающих за суверенитет. Политолог допускает, что региональные власти потребуют от Лондона пересмотреть их полномочия. При этом он ожидает сопротивления со стороны британского правительства, которое, по его словам, стремится усилить контроль над автономиями.
Отдельное значение Карасёв придаёт позиции США. Он напомнил о недавнем заявлении Дональда Трампа, который положительно отозвался о возможном объединении Ирландии и Северной Ирландии. По мнению эксперта, этот сигнал способен повлиять на дальнейшее развитие ситуации. В случае реализации такого сценария из Соединённого Королевства, как предположил политолог, могут выйти Северная Ирландия, Уэльс и Шотландия. Тогда в составе государства останется Англия.
В Великобритании и так проблемы после Брексита. Выяснилось, что после того, как они вышли из состава Европейского Союза, у них не осталось работников на грязную и тяжёлую работу. В первую очередь это сказалось как раз на работе в портах, потому что не хватает докеров, не хватает водителей и даже грузовиков, которые из английских портов должны развозить продукты питания по супермаркетам. У них даже в этом проблемы. А сейчас представьте ситуацию, если уйдут Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия. Кто же тогда будет работать? Англичане просто работать не привыкли — они привыкли, когда работают на них.
Дополнительными проблемами политолог назвал состояние британской армии и флота, а также сложности с перевооружением. При этом работу британской разведки Ми-6 он охарактеризовал как сферу, где Лондон по-прежнему эффективен, обвинив её в организации диверсий, провокаций и разжигании конфликтов за пределами страны.
Карасёв заявил, что ожидает для Великобритании кризисный период и считает её распад вполне возможным. Он также выразил надежду, что в случае проведения референдумов жители Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии выберут самостоятельное развитие.
Ранее сообщалось, что в Кардиффе представители Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии договорились закрепить за регионами право на самоопределение. По итогам встречи первые министры подписали меморандум и призвали Лондон быть готовым к возможным референдумам о выходе территорий из состава Соединённого Королевства.
Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.