«Работать не привыкли»: Политолог объяснил, почему «парад суверенитетов» трёх территорий добьёт Лондон

В Великобритании и так проблемы после Брексита. Выяснилось, что после того, как они вышли из состава Европейского Союза, у них не осталось работников на грязную и тяжёлую работу. В первую очередь это сказалось как раз на работе в портах, потому что не хватает докеров, не хватает водителей и даже грузовиков, которые из английских портов должны развозить продукты питания по супермаркетам. У них даже в этом проблемы. А сейчас представьте ситуацию, если уйдут Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия. Кто же тогда будет работать? Англичане просто работать не привыкли — они привыкли, когда работают на них.