Трамп не исключил проведения референдума об объединении Ирландии

Президент США Дональд Трамп допустил, что в будущем может пройти референдум по вопросу объединения Ирландии и Северной Ирландии. Такое предположение он сделал во время общения с журналистами в Дунбеге, где проходит Открытый чемпионат Ирландии по гольфу.

Американского лидера попросили прокомментировать позицию британского премьера по этому вопросу. В ответ Трамп заметил, что политики могут говорить одно, однако затем события способны пойти по другому сценарию. Возможность проведения голосования он исключать не стал.

«Все так говорят, а потом случается всякое разное», — сказал Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть объединение Республики Ирландия с Северной Ирландией. Сейчас Северная Ирландия входит в состав Великобритании. Трамп отметил, что не хочет создавать проблемы. При этом он подчеркнул, что желал бы видеть остров объединённым. По его мнению, этот процесс произойдёт со временем. Трамп также добавил, что у Великобритании, куда входят шесть графств Северной Ирландии, разумеется, будет своё мнение на этот счёт.