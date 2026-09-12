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Опубликовано 12 сентября, 13:26

«Как это может быть плохо?» Трамп захотел отобрать 6 графств у Британии

Трамп заявил, что хотел бы видеть объединение Ирландии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mason Lawrence

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mason Lawrence

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть объединение Республики Ирландия с Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине, трансляцию вёл телеканал RTE.

«Я не хочу создавать проблемы, но я бы хотел видеть её объединённой», — сказал американский лидер.

По его мнению, процесс объединения «произойдёт со временем». Трамп добавил, что у Великобритании, куда входят шесть графств Северной Ирландии «разумеется, будет своё мнение на этот счёт».

«Но, по-моему, это было бы замечательно. Как это может быть плохо?» — сказал он.

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Ранее в Дублине на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином Дональд Трамп заявил журналистам, что война с Ираном завершится очень скоро. Он также пообещал, что после завершения конфликта цены на нефть резко упадут.

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Анастасия Никонорова
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