«Как это может быть плохо?» Трамп захотел отобрать 6 графств у Британии

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть объединение Республики Ирландия с Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине, трансляцию вёл телеканал RTE.

«Я не хочу создавать проблемы, но я бы хотел видеть её объединённой», — сказал американский лидер.

По его мнению, процесс объединения «произойдёт со временем». Трамп добавил, что у Великобритании, куда входят шесть графств Северной Ирландии «разумеется, будет своё мнение на этот счёт».

«Но, по-моему, это было бы замечательно. Как это может быть плохо?» — сказал он.

Ранее в Дублине на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином Дональд Трамп заявил журналистам, что война с Ираном завершится очень скоро. Он также пообещал, что после завершения конфликта цены на нефть резко упадут.